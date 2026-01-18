Vor einhundert Jahren fand in Berlin zum ersten Mal die Inertnationale Grüne Woche statt. Seit ihrer Gründung in den Goldenen Zwanzigern hat sich die Messe zu einer der führenden internationalen Veranstaltungen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau entwickelt. Doch auch um Touristen lässt sich auf der Grünen Woche, die ihre 90. Auflage erlebt (Krieg und Corona sorgten für Ausfälle) gut werben.