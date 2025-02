Sehr gut besucht war die jüngste Sitzung des Gemeinderats von Rosa. Das Gremium tagte im Bürgerhaus Georgenzell und als der öffentliche Teil begann, wurden die Stühle knapp. Er sei überrascht, so viele Gäste zu sehen,sagte Bürgermeister Silvio Hartmann. Mehrere Mitglieder des Dorfbeirats waren zur Sitzung gekommen, sie beteiligen sich aktiv an der Erstellung des gemeindlichen Entwicklungskonzeptes. Und dessen erste Ergebnisse sollten in der Gemeinderatssitzung vorgestellt werden.