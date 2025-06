Samstag halb 10 in Rosa: Paul Peter parkte den Transporter vor dem Gemeindesaal. Den Teig hatte er frisch beim Bäcker in Dermbach abgeholt. Die 24 Damen vom Back-Team standen in den Startlöchern. Jens Müllich und Hendrik Luck säuberten die Kuchenbleche. Nudelhölzer lagen bereit. Wo ist die Waage? Hurtig wurde sie gesucht. Der Teig muss schließlich genau abgewogen werden. Ein Kilogramm pro Kuchen.