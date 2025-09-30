„Gebäudebrand Sportlerheim, Personen in Gefahr“ – diese Meldung ging am vergangenen Freitag um 18.43 Uhr auf den Meldern der Freiwilligen Feuerwehr Rosa/Georgenzell ein. Kurz darauf wurden auch die Wehren aus Roßdorf, Eckardts und Friedelshausen zur Unterstützung alarmiert. Erst auf den letzten Metern zur Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich um eine Übung handelte. Trotz dieses Wissens blieben die Einsatzkräfte hochmotiviert und engagiert.