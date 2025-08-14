Sie heißt Nana. Eigentlich Nazuna, wie der japanische Mädchenname, aber der Einfachheit halber fällt die Zwischensilbe meist weg. Nana wird im September 29 Jahre alt und ist fast exakt zehn Jahre jünger als ihr Eigentümer, Andreas Döll aus Rosa. Der 38-Jährige hat seinen Fahrzeugen schon immer Namen gegeben. Nana ist sein aktuelles Projekt. Ein Honda CRX del Sol, 1,6 Liter Saugmotor, 135 PS, 1180 Kilo Leergewicht, Targo-Dach, automatisiertes Schaltgetriebe.