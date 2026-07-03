Andreas Döll
Etwas mehr als ein Jahr dauerte der Ausbau, dafür können sich die Anwohner der Gartenstraße in Rosa jetzt nicht nur über frischen Asphalt freuen, auch darunter ist alles auf dem neuesten Stand.
Neue Leitungen, Glasfaser und kaum Kostensteigerungen: Nach über einem Jahr Bauzeit ist eine Straße in Rosas Zentrum wieder freigegeben. Das freut nicht nur die Anwohner.
Etwas mehr als ein Jahr dauerte der Ausbau, dafür können sich die Anwohner der Gartenstraße in Rosa jetzt nicht nur über frischen Asphalt freuen, auch darunter ist alles auf dem neuesten Stand.