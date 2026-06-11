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  8. Oberhof wird wieder zur Downhill-Bühne

Rookies Cup Oberhof wird wieder zur Downhill-Bühne

Ronny Knoll

Von Freitag bis Sonntag trifft sich die internationale Downhill-Nachwuchsszene beim Rookies Cup und Kids-Cup im Bikepark Oberhof. Über 300 Nachwuchstalente gehen an den Start.

Rookies Cup: Oberhof wird wieder zur Downhill-Bühne
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Vorsicht Baum und Wurzel: Im Wald ist volle Konzentration gefragt. Foto: Christian Heilwagen

Der Bikepark Oberhof wird vom 12. bis 14. Juni zur Bühne für die internationale Downhill-Nachwuchsszene. Beim Rookies Cup zeigen junge Fahrerinnen und Fahrer aus verschiedenen Nationen, wie viel Mut, Technik, Tempo und Leidenschaft im Bikesport stecken. Über 300 Nachwuchstalente werden auf der zweiten Station des Cups erwartet, um sich in Oberhof auf der 1,1 Kilometer langen Strecke zu messen. Zusätzlich gehen beim Kids-Cup am Samstag rund 120 Mädchen und Jungs im Alter von fünf bis zehn Jahren an den Start.

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Wichtiges Sprungbrett

Steile Passagen, schnelle Kurven, Sprünge und packende Rennläufe machen das Wochenende zu einem Höhepunkt für alle, die Mountainbike-Action live erleben möchten. Auch die Crew des Oberhofer Bikeparks blickt voller Vorfreude auf das internationale Wettkampfwochenende im Grünen Herzen Deutschlands. „Der Rookies Cup ist ein wichtiges Sprungbrett in die internationale Downhill-Szene. Die besten Fahrerinnen und Fahrer zeigen hier bereits eine Technik, die dem Niveau der Elite erstaunlich nahekommt“, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Marcus König.

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Der Bikepark bleibt an allen drei Veranstaltungstagen auch für Gäste geöffnet, die selbst aktiv sein möchten. Einschränkungen gibt es lediglich auf dem Downhill- und Wiesn-Trail, die an den Wettkampftagen gesperrt sind. Während des Kids-Cups kann zudem der obere Teil des Flow-Trails nicht genutzt werden. Gäste, Familien, Fans und Interessierte sind eingeladen, die Rennen vor Ort zu verfolgen und die besondere Atmosphäre im Bikepark Oberhof zu genießen.

Der Startschuss für die Wertungsläufe des Rookies Cup fällt am Samstag, 13. Juni, um 14.30 Uhr mit dem Seeding Run. Der Kids-Cup beginnt bereits um 12.30 Uhr. Der finale Rennlauf der Rookies steht am Sonntag ab 11.30 Uhr auf dem Programm.