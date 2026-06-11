Rookies Cup: Oberhof wird wieder zur Downhill-Bühne

Der Bikepark Oberhof wird vom 12. bis 14. Juni zur Bühne für die internationale Downhill-Nachwuchsszene. Beim Rookies Cup zeigen junge Fahrerinnen und Fahrer aus verschiedenen Nationen, wie viel Mut, Technik, Tempo und Leidenschaft im Bikesport stecken. Über 300 Nachwuchstalente werden auf der zweiten Station des Cups erwartet, um sich in Oberhof auf der 1,1 Kilometer langen Strecke zu messen. Zusätzlich gehen beim Kids-Cup am Samstag rund 120 Mädchen und Jungs im Alter von fünf bis zehn Jahren an den Start.