Die 42-Jährige habe das Getränk am Sonntagmittag am Kiosk des Freibades im Landkreis Greiz gekauft, teilte die Polizei mit. Wenig später habe sie über ein starkes Brennen im Rachen und Übelkeit geklagt. Der Rettungsdienst versorgte die Frau medizinisch. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.