Als Frank und Ute Nikolaus am 26. Juni auf der Wiese der Burg Maienluft stehen, weht ein leichter Sommerwind über die Anhöhe. Hinter ihnen ragen die Mauern der mittelalterlichen Burganlage empor, vor ihnen blicken Familie und Freunde ins weite Werratal. Es ist keine prunkvolle Hochzeit, keine Inszenierung für große Bilder: Er trägt Strohhut, halblange Hose und Espadrilles, sie ein geblümtes Sommerkleid und Sandalen. „Man muss sich doch wohlfühlen – gerade an so einem Tag“, sagt Frank Nikolaus. Mehr braucht es an diesem Nachmittag nicht. Dass die Hochzeitsgesellschaft dafür rund 800 Kilometer zurückgelegt hat, wirkt beinahe nebensächlich.