Es ist nun das sechste Buch, dessen Einband Sabine Purfürst’s Name schmückt. Die Autorin las dieser Tage im Suhler Buchhaus aus ihrer Neuerscheinung „Mehr als nur ein Menschenleben“. Dabei handelt es sich um die zweite Romanbiografie aus der Feder von Sabine Purfürst. Dahinter verbergen sich wahre Schicksale und menschliche Geschichten, denen sie sich mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen angenommen hat. In dem neu veröffentlichten Werk geht es um eine Frau, die jahrzehntelang als Kindergärtnerin in Suhl arbeitete und so viele Generationen prägte.