„Sie wollte weg aus diesem Land, aber es streckte ihr wieder die Hand entgegen“, steht da. Eine Hand, die dennoch bald verschwinden würde. Sie, das ist Joni. Eine junge Frau, die aus einer Kleinstadt in Thüringen kommt. Das Land, das ist die DDR – bereits dem Untergang geweiht. Und an dieser Stelle ist man am sprichwörtlichen Wendepunkt und mittendrin in einer wilden, tiefgehenden und schmerzhaft-schönen Lebensgeschichte. Der Lebensgeschichte von Joni, die die gebürtige Bad Salzungerin Monika Groth geschrieben hat.