Rollentausch: Pfarrer für einen Tag

In küchengerechte Kleidung schlüpft dann gegen Mittag Pfarrer Steffen Pospischil in der Eisfelder Wefa, denn Tanja Rommel arbeitet in der Hauswirtschaft der Werkstatt und ist gemeinsam mit dem Küchenteam für die Versorgung ihrer Kollegen zuständig. Das Frühstück an diesem Tag haben sie ohne die 34-Jährige schaffen müssen. Doch bei der Ausgabe des Mittagessens – Kürbiscremesuppe mit Hackbällchen – kann man jede helfende Hand gebrauchen. Also schnell ins weinrote Küchen-T-Shirt geschlüpft, Hände waschen, Handschuhe an und ran an die großen und schweren Suppencontainer. Geduldig erklärt Tanja Rommel die einzelnen Arbeitsschritte, die nacheinander zu vollziehen sind. So werden die von der Schulküche Crock gelieferten Behälter zunächst ins Wasserbad gebettet, bevor die Suppentemperatur gemessen wird. Schließlich sollen die Wefa-Beschäftigten kein kaltes Süppchen vorgesetzt bekommen. Gemeinsam brechen sie das Brot und bereiten alles für die Essensausgabe vor. Zwischendurch schickt Tanja den Pfarrer an die Spüle, um gleich die Sachen zu reinigen, die nicht in die Spülmaschine passen. Und Pfarrer Pospischil kommt der Aufgabe gerne nach, erfüllt die Anweisungen der Hauswirtschaftskraft sorgfältig, konzentriert und zuverlässig. Die Beschäftigten haben sich sehr gefreut, dass der Pfarrer das Essen austeilt und ihn herzlich begrüßt. Nach den beiden Essensausgaben – in Eisfeld wird in zwei „Schichten“ gespeist – und den Aufräumarbeiten ist Pfarrer Steffen Pospischil ein bisschen geschafft, doch voller Respekt für die Arbeit von Tanja Rommel. „Das ist hier schon was Anderes als zu Hause den Tisch zu decken“, fasst er zusammen. „Hier müssen alle Arbeitsabläufe aufeinander abgestimmt sein und in der richtigen Reihenfolge geschehen, sonst fehlen am Ende beispielsweise die Schöpfkelle oder Teller. Aber Tanja hat alles im Blick und versorgt ihre Kollegen zuverlässig mit der nötigen Stärkung“, sagt er anerkennend.