„Wo sind wir heute?“, fragt ein Junge. „Wir sind gerade in Ilmenau“, antwortet ihm sein Kumpel. Nur wenige Minuten zuvor haben die jungen Radfahrer den Rennsteig hinter sich gelassen. Jetzt stehen sie mit ihren Fahrrädern und Helmen auf dem Gelände des Ilmenauer Sport- und Betriebsamtes. Ihre hellgrünen T-Shirts verraten sofort, wer sie sind: Teilnehmer des „Rollenden Klassenzimmers 2026“ auf dem Weg von Heilbronn nach Berlin.