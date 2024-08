Hamburg - Das Hamburger Musical "Hercules" in der Neuen Flora hat einen neuen Hauptdarsteller: Von nun an wird Philipp Büttner die Hauptrolle des Hercules in dem Disney-Musical übernehmen, wie das Musicalunternehmen Stage Entertainment in Hamburg mitteilte. Der gebürtige Würzburger löst damit Benét Monteiro ab, der bald im Musical "MJ - Das Michael Jackson Musical" den "King of Pop" verkörpern wird.