Rohstoffe Warum die Kupferpreise Rekordhöhen erreichen

Welche Preisentwicklung ist zu erwarten?

Die Weltbank rechnete in ihrem im April erschienenen Rohstoffmarktbericht für 2027 mit einem Preisfall um acht Prozent. Die Weltbank begründete das unter anderem damit, dass das Kupferbergwerk Grasberg nach einem tödlichen Erdrutsch im vergangenen Jahr die Produktion steigern werde. Die Mine in Indonesien gehört nach Förderkapazität zu den größten der Welt.

Wie wirken sich die Preise auf Verbraucher aus?

Nach Bewertung des Kupferverbands wirken sich die hohen Preise dort aus, wo Kupfer in großen Mengen gebraucht wird - etwa im Bau. Der Ausbau der Stromnetze beeinflusst zudem die Netzentgelte, die Teil des Strompreises sind. Dem Verband zufolge sind die jährlichen Auswirkungen auf die Entgelte aber gering, weil die Anlagen über Jahrzehnte abbezahlt würden. "Bei Elektrogeräten und Fahrzeugen ist der Kupferanteil an den Gesamtkosten meist vergleichsweise gering, sodass höhere Rohstoffpreise nicht automatisch auf den Endpreis durchschlagen."

Wie können Anleger auf Kupfer wetten?

Investitionen in Kupfer sind nichts für Wankelmütige, denn Rohstoffmärkte sind volatil. Wer auf steigende Kupferpreise setzen will, kann in sogenannte ETC investieren, die die Kupferwertentwicklung über Derivate nachbilden. Alternativ können Anleger in einzelne Unternehmen und Themen-ETF, die mehrere Unternehmen bündeln, investieren. Der nach Volumen größte Kupfer-Themenfonds ist der Copper Miners des Anbieters Global X.