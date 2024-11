Rohstoffe: Unternehmen forcieren weitere Bergbauprojekte in Sachsen

Breitenbrunn (dpa/sn) - Neben Plänen für ein neues Bergwerk in Pöhla werden im Erzgebirge weitere Vorhaben zur Förderung von Rohstoffen wie Zinn und Lithium vorangetrieben. Zurzeit gebe es in Sachsen 36 Erkundungs- und Gewinnungsprojekte für Erze und Spate, teilte Oberberghauptmann Bernhard Cramer auf dpa-Anfrage mit. Im Fokus stünden dabei Zinn, Zink, Wolfram, Lithium sowie Fluss- und Schwerspat. Jüngst hatte das Oberbergamt Pläne für ein neues Bergwerk in Pöhla - einem Ortsteil von Schwarzenberg - genehmigt. Die Firma Saxony Minerals & Exploration AG (SME) wollte am Montag über ihr weiteres Vorgehen informieren. Mit weiteren Genehmigungen für neue Bergwerke sei kurz- oder mittelfristig nicht zu rechnen, so das Oberbergamt.