Rohstoffe: Lithium-Suche in Thüringen - BUND warnt vor Raubbau

Ob gebohrt wird, ist noch unklar

Das Ministerium teilte mit, die Erlaubnis räume der Esso Deutschland GmbH in einem ersten Schritt das Recht ein, die geologischen Vorkommen der Rohstoffe durch umfassende Datenanalysen zu untersuchen und deren wirtschaftliche Gewinnbarkeit zu prüfen. "Erst wenn diese mindestens zwei Jahre dauernden Analysen erfolgreich sein sollten, kann es im zweiten Schritt zu physischen Aufsuchungsarbeiten, wie beispielsweise Bohrungen, kommen", hieß es weiter. Dann wäre ein zusätzlicher Betriebsplan erforderlich, der genaue Standorte und Verfahren definiert.