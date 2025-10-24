Rohstoffe: Lithium-Suche in Thüringen - BUND warnt vor Raubbau

Erfurt (dpa/th) - Der BUND in Thüringen warnt angesichts der geplanten Suche nach Lithium im Freistaat vor Raubbau. Die Umweltschützer fordern die umfassende Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange, Kreislaufwirtschaft sowie die Einbindung von Umweltverbänden in den gesamten Prozess. Lithium sei ein wichtiger Rohstoff für die Energiewende, betonte der BUND Thüringen. "Um diese weiter voranzutreiben, muss Deutschland eine ausreichende Menge von Lithium bereitstellen. Diese muss aus umweltverträglicher Primärgewinnung sowie einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft kommen."