Rohstoffe: Knauf baut neue Anlage für Gipsrecycling in Mittelfranken

Iphofen (dpa/lby) - Mit einer neuen Gipsrecycling-Anlage in Mittelfranken will der Baustoffhersteller Knauf die Versorgung mit dem Rohstoff verbessern. Im Sommer soll der Spatenstich für die Werkstätte in Neuhof an der Zenn (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) erfolgen. Die Inbetriebnahme der Anlage, die das Familienunternehmen aus dem unterfränkischen Iphofen zusammen mit der BSR Ingolstadt, einem Spezialisten für Boden- und Baustoffrecycling, umsetzt, ist für Anfang 2027 geplant. Der Recyclinggips soll an die rund 50 Kilometer entfernten Produktionsstandorte der Knauf Gruppe geliefert und dort in der Gipskartonplattenproduktion eingesetzt werden.