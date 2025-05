Seefahrer brachten die Kartoffel um 1532 nach Europa - 1630 kam sie auch nach Deutschland. Heute kommen Kartoffeln bei vielen Verbrauchern regelmäßig in den verschiedensten Zubereitungsformen auf den Tisch. Im vergangenen Jahr habe der Verbrauch pro Kopf in Deutschland bei 63,5 Kilogramm gelegen, so das Ministerium.