Rohstoff-Abbau: Wasserversorger hält Gips-Bergwerk für problematisch

Knauf will anfänglich rund 300.000 Tonnen Gipsgestein jährlich abbauen. In der Spitze seien bis zu einer Million Tonnen jährlich möglich. Die Arbeiten sollen in 70 bis 130 Metern Tiefe erfolgen, ohne sichtbare Auswirkungen an der Oberfläche.

Bergamt entscheidet letztlich

Ob das Unternehmen das Bergwerk errichten darf, entscheidet das bei der Regierung von Oberfranken angesiedelte Bergamt Nordbayern. Nach dessen Angaben wird, sobald Knauf seine Antragsunterlagen eingereicht hat, ein Anhörungsverfahren durchgeführt. Behörden, Kommunen und Verbände werden am Prozess beteiligt, ebenso die Öffentlichkeit. Das Bergamt rechnet derzeit damit, dass die Projektunterlagen im November ausgelegt werden können.