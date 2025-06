Ziel der Initiatoren der Bürgerbegehren in Altertheim war es, das Bergwerk mit rechtlichen Schritten zu verhindern beziehungsweise das Unternehmen daran zu hindern, Grundstücke der Gemeinde an Knauf zu verkaufen. Die Bürgerentscheide dazu waren am Sonntag erfolgreich. Die Folgen will Altertheim nun juristisch prüfen.