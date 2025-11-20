Rohstoff-Abbau Hunderte weitere Einwendungen gegen geplantes Gips-Bergwerk

Iphofen (dpa/lby) - Nach der abermaligen Auslage aller Unterlagen zum geplanten Gips-Bergwerk von Knauf in Unterfranken sind hunderte weitere Einwendungen gegen das Vorhaben beim Bergamt Nordbayern eingegangen. Zu den bisher mehr als 3.000 Einwendungen sei noch eine niedrige vierstellige Zahl hinzukommen, teilte eine Sprecherin der Regierung von Oberfranken in Bayreuth mit, genauere Zahlen wurden zunächst nicht bekannt. "Die bisherigen Stellungnahmen thematisieren überwiegend die Sorge um das Grund- und Trinkwasser sowie die Belastung durch den vorhabenbedingten Lkw-Verkehr."