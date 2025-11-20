Rohstoff-Abbau Hunderte weitere Einwendungen gegen geplantes Gips-Bergwerk

Warum Natur-Gips?

In Deutschland droht nach Knaufs Angaben eine Lücke bei der Gipsversorgung - der Rohstoff wird etwa beim Hausbau, für Fundamente von Windrädern oder Brücken gebraucht. Grund für die Lücke sei der geplante Ausstieg aus der Stromerzeugung mit Kohle. Dabei fallen bisher große Mengen an sogenanntem Rea-Gips als Nebenprodukt an, die spätestens von 2038 an fehlen. Bislang würden über diesen synthetischen Gips gut 40 Prozent des Bedarfs gedeckt, über Natur-Gips 55 Prozent, der Rest durch Recycling.

Nach Angaben des Bundesverbands der Gipsindustrie kann Recycling-Gips die

entstehende Lücke auf absehbare Zeit nicht füllen.