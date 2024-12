Rohstoff-Abbau: Genehmigung für umstrittenes Gips-Bergwerk rückt näher

Knauf hatte in der Zeit, in der das Genehmigungsverfahren ruhte, der Regierung zufolge umfangreiche Gutachten zur Trinkwassergefährdung in der Region in Auftrag gegeben. Zudem wurden von Fachleuten Aussagen zu Themen wie Lärmschutz, Bohrerschütterungen sowie Natur- und Artenschutz getroffen. Nun sollen im Zuge des Verfahrens über 70 Träger öffentlicher Belange zu der Angelegenheit gehört werden. Von 20. Januar an werden die Antragsunterlagen für einen Monat öffentlich ausgelegt.