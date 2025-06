Am vierten Sonntag im Juni starteten die „Rohrer Radeldachse“ zu ihrer diesjährigen Ausfahrt, die zugleich eine Jubiläumstour war. Denn zum 10. Mal fand diese von einigen leidenschaftlichen Radfahrern aus dem Rohrer Wohngebiet Höhstaude im Jahr 2015 initiierte Ausfahrt statt. Damals hieß die Ausfahrt, in Anlehnung an ihren Ursprungsort, noch „Höhstaude-Radtour“. 2018 erfolgte die Umbenennung in „Tour der Radeldachse“.