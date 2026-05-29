Die mittlerweile 11. Ausfahrt der Radeldachse, einer Freizeit-Radlergruppe aus Rohr, führt durch das idyllische Haseltal und die reizvolle Grabfeldregion. Startort ist einmal mehr Rohr. Von dort geht es über Ellingshausen, Obermaßfeld, Neubrunn und Jüchsen bis nach Exdorf im Grabfeld. Nach einer Mittagspause führt die Tour weiter über Haina, Queienfeld und Rentwertshausen sowie über Bibra nach Ritschenhausen. Nach einer weiteren Pause starten die Radler zur gemeinsamen Rückfahrt nach Rohr. Dort werden die Teilnehmer etwa 55 Kilometer hinter sich gelassen haben.