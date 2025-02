Eine Michaeliskirche wird erstmals in einer Urkunde vom 17. Februar 825 erwähnt. Weil nirgends in Schriften und Urkunden aus jener Zeit von einer zweiten Kirche in Rohr die Rede ist und es darüber hinaus unwahrscheinlich ist, dass in einer kleinen mittelalterliche Siedlung zwei Kirchen nebeneinander bestanden haben sollten, gehen die Historiker davon aus, dass die Michaeliskirche als die Kirche des von Gaugraf Christian gestifteten Benediktinerklosters anzusehen ist (ein zweites Kloster – das etwa einen Kilometer südöstlich vom Dorf im frühgotischen Stil errichtete Benediktiner-Nonnenkloster – wurde erst viel später, nämlich im Jahre 1150 gegründet).