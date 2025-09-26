Auf der internationalen Leitmesse „Schweißen & Schneiden“ in Essen fand in diesem Jahr vom 14. bis zum 17. September der 15. Bundeswettbewerb „Jugend schweißt“ statt. Insgesamt 50 junge Schweißerinnen und Schweißer aus ganz Deutschland traten an, um ihr Können in den vier Schweißverfahren unter Beweis zu stellen, teilt die Handwerkskammer Südthüringen mit. Das Team Südthüringen, das den Landesverband Ost des Deutschen Verbands für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) vertrat und in der Handwerkskammer Südthüringen am Bildungscampus BTZ Rohr-Kloster überbetrieblich ausgebildet wurde, überzeugte dabei mit hervorragenden Ergebnissen. Im E-Hand-Schweißen ließ Alexander Graf (Ausbildungsunternehmen Mainfrankennetze, Würzburg) alle Mitbewerber hinter sich und belegte den 1. Platz. Eine weitere Goldmedaille holte Lucas Hammerschmidt (GRW Anlagenbau GmbH, Sonneberg) für seine hervorragenden Leistungen im Gasschweißen.