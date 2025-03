Ladensterben, leere Schaufenster – in vielen kleinen Orten mittlerweile Alltag. Auch in Römhild haben im Laufe der Jahre viele Läden geschlossen. Gab es vor ein paar Jahren noch Mode, Dessous, Ostprodukte und einiges mehr in Römhilds Innenstadt, ist die Vielfalt mittlerweile stark geschrumpft. Umso erfreulicher ist es für Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus, dass trotz schwindender Geschäfte nicht alle Gewerbeflächen entlang der Hauptstraße verwaisen. Dieser Tage haben sich gleich drei Schaufenster neu – und teilweise ganz anders als zuvor – gefüllt.