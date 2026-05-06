Eigentlich ist er ein Burgherr. Einer, mit überdimensional großen Schneidezähnen und einem schuppigen, platten Schwanz: Gestatten, Herr Biber. Berühmtheit hat er als Werbetier erlangt – im Namen einer Zahncreme. Seine Zähne sind kräftig, aber nicht weiß, sondern orange-rot. Dass das kein Mythos ist, haben Liane und Markus Weingarten aus Römhild nun mit eigenen Augen und aus nächster Nähe sehen können. Denn die beiden Römhilder haben einen Garten-Gast.