Montagabend, Trainingszeit in der Gleichberghalle. Für René Michael ein Termin wie so viele in den vergangenen Jahren. Sportklamotten an, Tasche gepackt, los zum Training. Nichts deutete darauf hin, dass dieser Abend anders werden würde als all die Montage zuvor. Bis kurz vor der Halle.Schon auf dem Parkplatz standen ungewöhnlich viele Autos. Um die Ecke herum, ein Blick durch die Glastür – und in diesem Moment ahnte er, dass hier etwas nicht stimmte. „Da habe ich schon gedacht, irgendwas ist hier anders“, wird er später sagen. Doch da war es längst zu spät für ein Zurück. Ingrid Theilig fing ihn bereits an der Tür ab.