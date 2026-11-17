Das Faschingsprinzenpaar regiert symbolisch die „fünfte Jahreszeit“ und ist die höchste Repräsentation des Karnevals bzw. Faschings in der Stadt. Dabei ist es bei der Römhilder Karnevalsgesellschaft (RKG) eine schöne Tradition, das Prinzenpaar während der gemeinsamen Auftaktveranstaltung, ein bis dahin streng gehütetes Geheimnis, vorzustellen. In diesem Jahr sind es ihre Hoheit Prinzessin Cora I. (Baumann) und seine Tollität Prinz Robert I. (Bartholomäus).