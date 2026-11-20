Jedes Jahr am Samstag nach dem 11.11., wenn er nicht gerade auf den Samstag fällt, wird es in der Gleichbergstadt total närrisch. Denn dann zieht ein karnevalistischer Zug – der am Samstag (14. November) angeführt wurde von Zeremonienmeister Louis Heusinger und dem Fahnenträger (Standarte) Reik Faßler – mit Lampions und der gesamten RKG mit motorisiertem Prinzenpaar durch Römhilds Straßen zum Vereinsheim. Dort wurden die Karnevalisten der fünf Vereine, Gardemädchen und Elferräte mit Helau-Rufen vom Präsidenten Lukas Möhring und dem Sitzungspräsidenten Martin Bartholomäus empfangen.