Ist es nicht wunderbar und eine Freude für jeden Wander- und Naturfreund, wenn er in das Gleichberggebiet aufbricht und viele Hinweisschilder ihm den Weg weisen, auf dem er sicher zu wunderschönen Wanderzielen gelangt? Noch dazu, wenn Ruhebänke und Rastplätze so wie beim Franken-, Rhön- und Thüringenblick auf dem Großen Gleichberg zwischenzeitlich zum Verweilen einladen. Dass dies so ist, dafür sorgen vom zeitigen Frühjahr bis in den Spätherbst hinein die Akteure der „Gleichbarchrotte“ aus Gleichamberg, ehrenamtlich natürlich.