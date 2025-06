„Dich sah ich, und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich, ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich“, so heißt es in einer Strophe von „Willkommen und Abschied“, eines der wohl berühmtesten Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe. Ob das Brautpaar, Laura Jünger aus Beinerstadt und Manuel Hopf aus Ehrenberg, im Moment der Traurede ähnliche Gedanken hatte oder ob es doch eher die adrette Standesbeamtin Sarah Machalett war, die mit ihren herzlichen Worten ein Lächeln auf die Gesichter der beiden zauberte, das soll ihr ganz persönliches Geheimnis bleiben. Zumindest werden sie ihren Worten gelauscht haben, ist doch das Herzstück der Trauzeremonie die Traurede, eine Rede über und für das Brautpaar.