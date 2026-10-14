17.126 Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs erfasste die Polizei laut einem Bericht der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM) im Jahr 2025 in Deutschland. Hinzu kamen mehr als 41.000 Fälle von Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Internet – über 11.000 Fälle bei Jugendlichen. Etwa ein Drittel der Jugendlichen berichtet laut UBSKM, bereits sexualisierte Gewalt im Internet erlebt zu haben.