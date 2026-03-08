„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt und Zusammenarbeiten ist ein Erfolg“, sagte Stadtbrandmeister Stefan Laube während seiner Amtseinführung im Jahr 2020. Und viele der anwesenden Kameradinnen und Kameraden bei der Jahreshauptversammlung (JHV) am vergangenen Freitag im Vereinsheim der RKG in Römhild werden sich auch noch an die aufrüttelnden Worte von Bürgermeister Heiko Bartholomäus auf der JHV vom September 2020 erinnern. Denn die damalige Situation in der Freiwilligen Feuerwehr Römhild verlangte einen konsequenten Schnitt und Neubeginn. So sah Stadtbrandmeister Laube in der JHV einen guten Anlass, den Stand der Wehr zu analysieren und auf das Erreichte der vergangenen fünf Jahre zurückzublicken.