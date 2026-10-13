Das Summen auf den Blumenwiesen, den Streuobstwiesen, in den Gärten und an den Bienenständen verstummt mehr und mehr, denn die fleißigen Honigbienen haben ihre Arbeit so gut wie eingestellt. Zumindest was das Bestäuben von Obstbäumen und das Sammeln von Nektar für die Produktion von Honig betrifft. Was sie jetzt noch sammeln, erklärte Stephan Schüler, Landschaftspfleger und Vorsitzender des „Imkervereins Römhild und Umgebung“ bei einem Gespräch am Bienenstand, sei sozusagen „für den Eigenbedarf“. Dazu hielt die Natur in den vergangenen Tagen und Wochen noch ein reichliches Angebot bereit, worauf Stephan Schüler und sein Zuchtfreund Manfred Mock aus Wolfmannshausen (2. Vorstand des Vereins) sogar in unmittelbare Umgebung ihrer Bienenstände verweisen.