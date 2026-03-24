Der Vereinsvorsitzende der Gemeinde der Steinsburgfreunde, Johannes Bäumert, konnte seine Mitglieder am Freitag an einem traditionsreichen Ort begrüßen – dem heutigen Keltenhotel Waldhaus, wo 1925 die Erstgründung der Gemeinde der Steinsburgfreunde und nach einer gesellschaftlich bedingten Pause 1995 ihre Wiedergründung stattfand. Nach den offiziellen Gepflogenheiten einer Jahreshauptversammlung mit neuer Vorstandswahl wurde Kai Storch zum Versammlungs- und Wahlleiter gewählt, der zunächst den Vorsitzenden um einen Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre bat. Bei seiner kleinen Rückschau verwies Johannes Bäumert auf die verschiedenartigen Themen und Arbeiten, die das Gesicht der Steinsburgfreunde prägen.