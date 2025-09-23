Im Rahmen des traditionellen Springturniers, das der Reit- und Fahrverein Römhild/Grabfeld bereits seit 2008 durchführt, waren am vergangenen Wochenende auch der Arwit-Piehler-Jugend-Cup und ein WBA-Turnier eingebunden. Der Arwit-Piehler-Cup ist eine Prüfungsserie aus einer kombinierten Dressur- und Springprüfung der Klasse A für junge, ambitionierte Reiter und bietet ihnen eine Plattform, um ihr Können mit Gleichgesinnten zu messen. Das WBO-Turnier ist ein breitensportlicher Wettkampf im Reitsport, der besonders für Reiter der Klasse A (Anfänger) gedacht ist und gewissermaßen den Einstiegsbereich in spätere Leistungsprüfungsspringen bildet.