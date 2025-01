Römhild: Stadt erhöht Sicherheit beim Kalten Markt

Die Stadt Römhild ist voller Vorfreude auf den 224. Kalten Markt am Donnerstag, 30. Januar. Doch nach den tragischen Ereignissen in den letzten Wochen schwinge immer auch ein mulmiges Gefühl mit, informiert Friederike Klopf von der Stadtverwaltung Römhild. „Unser aller Sicherheitsgefühl wurde nachhaltig beeinflusst, weshalb der Kalte Markt in diesem Jahr mit erhöhten Schutzmaßnahmen stattfinden wird“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Die Freude, den Markt zu besuchen, soll dadurch aber nicht beeinträchtigt werden. Ziel ist es, das normale Treiben auf dem Kalten Markt bestmöglich zu sichern und so für ein besseres Gefühl zu sorgen. Daher wird es Betonbarrieren an den Zufahrtswegen geben, um ein geschütztes Beisammensein zu ermöglichen.