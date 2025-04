Gibt’s die Rettung für den Stausee Roth II? Das ist die Frage, die alle bewegt. An einer Lösung haben viele mitgedacht – und am späten Dienstagnachmittag wird sie präsentiert von Umweltminister Tilo Kummer (BSW) – und den Vertretern der Thüringer Fernwasserversorgung. Sie packen eine Variante aus, die kostengünstig viel Wasser abfangen und so für Sicherheit der Menschen sorgen würde. Mit geringem baulichen Aufwand könnte wieder höher angestaut werden. Die ursprünglichen fünf Meter Wasserstand allerdings würden höchstwahrscheinlich nicht erreicht. Man rechne mit 4,50 Meter. Zum Vergleich: Momentan befindet sich der Wasserspiegel bei etwa 4,20 Meter – und ursprünglich sollte die Staustufe um 2,80 Meter abgesenkt werden.