Römhild: Reiter- und Pferdeshow am Großen Gleichberg

Abwechslungsreiche Springreit-Action

Die Springwettbewerbe beginnen am Freitag um 13 Uhr mit der Springpferdeprüfung Klasse A*, der weitere Prüfungen folgen. Für den Samstag ist die Zeit von 8 bis 19 Uhr vorgesehen. Bevor es mit den Springprüfungen losgeht, findet ein Wettbewerb zur Qualifikation für den „Arwit Piehler-Jugendcup“ statt. Der Arwit Piehler-Cup ist eine Prüfungsserie aus einer kombinierten Dressur- und Springprüfung der Klasse A für junge, ambitionierte Reiter. Er bietet jungen Reiterinnen und Reitern eine Plattform, um ihr Können mit Gleichgesinnten zu messen. Die Springprüfung der Klasse A** am Nachmittag weist nach gegenwärtigen Stand mit 41 die höchste Teilnehmerzahl auf.