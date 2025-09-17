 
Kurt Lautensack

Vom 19. bis 21. September, avanciert die Grabfeld-Reitanlage des Reit- und Fahrvereins (RFV) Römhild am Großen Gleichberg zum Highlight im Pferdesport des Landkreises.

 
Römhild: Reiter- und Pferdeshow am Großen Gleichberg
1
Judith Gundelwein beim Turnier ihres Vereins Foto: Kurt Lautensack

Bereits seit 2008 findet regelmäßig einmal im Jahr ein Springturnier auf der Grabfeld-Reitanlage statt, zu der der Reit- und Fahrverein Römhild e.V. einlädt, so auch am kommenden Wochenende. Wie Judith Gundelwein, Trainerin und Vorstandsmitglied des Vereins, mitteilte, sei die Teilnehmerliste so lang wie noch nie. Es werden Reiterinnen und Reiter aus Thüringen, Hessen und Bayern erwartet, die in den verschiedenen Klassen (A, L, M) und Prüfungen (Spring-, Springpferde-, Stilspring- und Punktespringprüfung) an den Start gehen.

Abwechslungsreiche Springreit-Action

Die Springwettbewerbe beginnen am Freitag um 13 Uhr mit der Springpferdeprüfung Klasse A*, der weitere Prüfungen folgen. Für den Samstag ist die Zeit von 8 bis 19 Uhr vorgesehen. Bevor es mit den Springprüfungen losgeht, findet ein Wettbewerb zur Qualifikation für den „Arwit Piehler-Jugendcup“ statt. Der Arwit Piehler-Cup ist eine Prüfungsserie aus einer kombinierten Dressur- und Springprüfung der Klasse A für junge, ambitionierte Reiter. Er bietet jungen Reiterinnen und Reitern eine Plattform, um ihr Können mit Gleichgesinnten zu messen. Die Springprüfung der Klasse A** am Nachmittag weist nach gegenwärtigen Stand mit 41 die höchste Teilnehmerzahl auf.

Pferdetrainerin zeigt Show

Das Springen am Sonntag beginnt um 9 Uhr, wobei gegen 13 Uhr ein ganz besonderes Highlight vorgesehen ist: Die Besucher erwartet eine Pferdeshow mit der bekannten Pferdetrainerin Lisa Eckstein aus dem oberfränkischen Hof. Mit ihren 26 Jahren kann Lisa Eckstein bereits beeindruckende Erfolge bei der Arbeit mit Pferden verbuchen. Dabei geht es unter anderem darum, die Basis der Pferdeausbildung und Themen rund ums Pferd zu beleuchten und was Vertrauen und Kommunikation zwischen Mensch und Pferd bewirken können.

Bei der Teilnahme an der „Mustang Makeover Trainer Challenge 2025“ in Aachen erstritt sie den dritten Platz. In diesem Wettbewerb (Challenge) geht es darum, wild lebende Pferde, wie sie in den Prärien Nordamerikas vorkommen, durch eine besondere Form des Trainings für die Zivilisation vorzubereiten. Es wird sicherlich spannend.

Den Abschluss der Prüfungen wird die Springprüfung der Klasse M** (1,30 Meter) mit großer Siegerrunde gegen 15.30 Uhr bilden.

Wie der Verein versichert, werde natürlich auch während des gesamten Turnier-Wochenendes für das leibliche Wohl bestens gesorgt werden. Täglich wird es leckere Speisen, Getränke sowie Kaffee und Kuchen geben. Am Sonntag gibt es Braten und Klöße, da kann also der heimische Herd ruhig kalt bleiben.