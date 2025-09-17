Römhild: Reiter- und Pferdeshow am Großen Gleichberg

Bereits seit 2008 findet regelmäßig einmal im Jahr ein Springturnier auf der Grabfeld-Reitanlage statt, zu der der Reit- und Fahrverein Römhild e.V. einlädt, so auch am kommenden Wochenende. Wie Judith Gundelwein, Trainerin und Vorstandsmitglied des Vereins, mitteilte, sei die Teilnehmerliste so lang wie noch nie. Es werden Reiterinnen und Reiter aus Thüringen, Hessen und Bayern erwartet, die in den verschiedenen Klassen (A, L, M) und Prüfungen (Spring-, Springpferde-, Stilspring- und Punktespringprüfung) an den Start gehen.