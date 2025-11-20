Es begann alles an einem an einem Biertisch. In der Römhilder Quelle saßen damals der örtliche Sportvereinsvorsitzender René Michael und Ingrid Theilig beisammen. Fragen standen plötzlich im Raum: „Sollte die sportliche Römhilderin eine Ausbildung zur Übungsleiterin machen?“ oder „Warum gibt es eigentlich kein Sportangebot für die ganz Kleinen – und könnte man das nicht gleich mit unseren fitten Rentnern verbinden?“