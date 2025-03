Was führt eine junge Frau aus Köln, die an der Humboldt Universität Berlin ihren Masterabschluss in Sozialwissenschaften anstrebt, in die Gleichbergregion? Die junge Frau heißt Nelly Labonté. Sie untersucht im Rahmen ihrer Masterarbeit „Aushandlungsprozesse ostdeutscher Identität zwischen Kindern der Nachwende-Generation und ihren Eltern“. Die Studentin aus Köln, selbst ein Kind des vereinten Deutschlands, betritt mit der Nachwendezeit in den ostdeutschen Bundesländern als Thema ein überaus breites Feld, das sich wohl bisher ihrem Erfahrungsschatz entzogen hat, aber das sie näher ergründen möchte.