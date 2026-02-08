Noch scheint das Atelier auf Schloss Glücksburg im Schnee zu schlafen. Die im vergangenen Jahr installierte Stein-Küche – eine Dauerleihgabe eines örtlichen Unternehmens an die Stadt - glänzt geschniegelt. Doch wer die Römhilder rund um Steffen Würstl und den Gewerbeverein G3+ kennt, weiß: Diese Ruhe ist trügerisch. Stillstand wird nicht akzeptiert. Das Streben nach kultureller Kreativität am Fuße der malerischen Gleichberge ist omnipräsent. Und schon im Mai soll hier wieder etwas entstehen, das nach Heimat schmeckt, nach Kindheit duftet und nach feiernder Gesellschaft klingt. Ein kulinarisches Ereignis rund um Hüts und Klöße wirft seine Schatten voraus.