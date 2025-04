„Die Stadt Römhild beabsichtigt in den Jahren 2025/26 das Brauhaus in Simmershausen und Fassade sowie die Eingangstreppenanlagen am Kindergarten Storchennest in Milz zu sanieren“, erklärte Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Dazu seien für beide Vorhaben unabhängig voneinander beim Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum Anträge auf Förderung im Programm Dorferneuerung und -entwicklung eingereicht worden. Zuwendungsbescheide zu den Baumaßnahmen seien bisher noch nicht eingegangen, wurden aber in Aussicht gestellt. Allerdings seien dafür bestimmte Voraussetzungen notwendig. Das sind neben einem ausgeglichenen Haushalt, der noch nicht beschlossen ist, die Leistungen eines Planungsbüros. „Für diese Planungsleistungen“, sagte Andreas Peter vom Stadtbauamt, „sind jeweils drei Planungsbüros angeschrieben worden, die auch ihre Angebote abgegeben haben“. Nach Auswertung der Angebote habe sich folgendes ergeben: