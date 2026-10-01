Ab der kommenden Woche schaut die Keramikwelt wieder nach Römhild. In der Stadt startet das XIII. Internationale Keramiksysmposium. Acht Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Ungarn und Südkorea werden am Fuß der Gleichberge erwartet. In vier Wochen werden sie vor Ort neue Werke schaffen, die dann auch in Römhild bleiben werden. Eine kleine Besonderheit des Römhilder Symposiums. Wandel und Entwicklung stehen 2026 im Fokus. Die 13. Ausgabe steht unter dem Motto „Metamorphose – Keramik im Wandel der Kulturen“.