Gesang erfüllt das Vereinsheim der Römhilder Karnevalsgesellschaft. Konfettiregen fällt auf die vielen Menschen herab, die dem Römhilder Bürgermeister am Wahlabend beigestanden haben. „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ singen sie. Und inmitten des Trubels ein vollkommen sprachloser Heiko Bartholomäus, der mit zitternder Stimme ein „Super!“ herausbekommt. Erst später richtet er einige Worte an alle: „Es hat geklappt. Danke an alle, die mitgeholfen haben, dass wir das erreichen konnten. Anfangs habe ich nicht gedacht, dass ich’s im ersten Wahlgang schaffe.“