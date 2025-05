Zur Bürgermeisterwahl in Römhild tauchte immer wieder die Frage auf, wie man mit neuen Ideen und Möglichkeiten das Leben rund um die Gleichberge vielfältiger und abwechslungsreicher gestalten könne. Rico Frank aus Milz hatte bereits einige Ideen ins Spiel gebracht, die natürlich nur gemeinsam umgesetzt werden können. Auch hatte er die Idee von einem Mäh- oder Sensenwettbewerb aufgeschnappt und so wurde er zum Ideengeber für das nun durchgeführte Sensen-Event in Römhild.