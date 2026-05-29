Manche Orte scheinen zeitlos zu sein, losgelöst von der hektischen Welt. Der Garten hinter der Töpferei Weingarten und der Galerie Richard mitten in Römhild ist so ein Ort. Hinter alten Mauern öffnet sich eine grüne Oase, der eher an ein kleines verwunschenes Refugium erinnert als an Innenstadtlage. Zwischen Blumen, selbst getöpferten Schalen und liebevoll drapierten Details sitzen Menschen bei Kaffee und Kuchen – und erzählen plötzlich von ihrem Leben. Das Lesercafé unserer Lokalredaktion Hildburghausen war am Mittwoch bei Familie Weingarten zu Gast.